Топилин рассказал, на сколько вырастут страховые пенсии в 2017 году

Москва, 27 января. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% за счет выплаты 5 тысяч рублей и индексаций неработающим пенсионерам.

«По факту произойдет в 2017 году увеличение реальных пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом и позапрошлом году», — заявил он на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Как сообщала газета «Известия», большинство россиян устроили бы пенсионные выплаты в диапазоне от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц. Ректор проводившего опрос Российского государственного социального университета Наталья Починок рассказала, что причина таких скромных пожеланий кроется в нынешнем уровне пенсий, который в среднем составляет около 13 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что средний размер пенсии в России в 2017 году составит 13 620 рублей.