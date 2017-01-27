Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Москва, 27 января. Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о декриминализации побоев в семье. Теперь за побои, нанесенные близким людям впервые, любителей распускать руки будут преследовать не по уголовной, а по административной статье.

Уголовным преступлением будут считаться повторные действия. В тексте документа поясняется, что побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

По мнению авторов инициативы, закон устранит неоднозначные толкования положений Уголовного кодекса РФ: летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Тогда побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые, но аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.