Онищенко: Возврат россиян к советской системе пенсий уже невозможен

Реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В то же время большинство россиян, согласно социологическим опросам, считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертами о том, что повлияло таким образом на ожидания россиян и почему наблюдается такой разброс.

Почти 77% россиян, согласно результатам исследования специалистов Российского государственного социального университета (РСГУ), как раз и обозначили желаемые суммы пенсий до 30 тысяч. Ожидания почти трети наших соотечественников заканчиваются дальше 15 – 20 тысяч. Большинство специалистов объясняют достаточно скромные запросы тем, что пенсионные ожидания россиян сформированы на основе нынешнего среднего размера пенсии. Как известно, он сейчас не превышает 13 тысяч рублей. Кроме того, опрошенные считают приемлемым уровень пенсии, который может компенсировать 40 и более процентов утраченного заработка.

«Несмотря на громкое название института, специалисты которого устроили опрос, я не уверен в корректности вопроса. Мало быть сотрудником или ученым РГСУ: проведением социальных опросов должна заниматься специальная организация. Об этом косвенно свидетельствует и разброс в полученных данных. Говорить о том, какой размер пенсий я считаю оптимальным для россиян, пожалуй, не стану, воздержусь от собственных критериев адекватной пенсии. Это зависит от региона. Возврат к советской системе пенсии сегодня невозможен, экономика государства принципиально изменилась, и сегодня та система просто не будет работать. Там все было государственное и государство платило пенсии, сейчас большинство отраслей народного хозяйства находится в частных руках», — комментирует заслуженный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Частично на ожидания людей влияет информация, что в некоторых странах пенсионеры получают аж до 80% от утраченного заработка. Правда в этих странах действует многоуровневая пенсионная система, а основную часть дохода люди получают за счет добровольных накоплений. В России же накопления уже интересуют далеко не всех. Число людей, которые хотели бы накопить на пенсию самостоятельно, снизилось в два раза.

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«Итоги опросов ничего нового не сказали. Люди оценивают приемлемость пенсий по тому, какая пенсия сложилась у них к настоящему моменту. Получается, большинство все устраивает. Хотя тут проявляются два обстоятельства: одно фундаментально-экономическое, а другое — социально-психологическое. Падение пенсий в реальном выражении в прошлом году было меньшим, чем в 2014 и 2015 годах, благодаря сокращающейся инфляции и укреплению курса рубля. Это повлияло на настроения. Плюс правительство четко высказалось о необходимости разовой компенсации и индексации. Эти действия тоже повлияли на опросы. Главное ощущение у людей, что хуже не стало», — считает экономист Института современного развития Никита Масленников.

Как напоминают «Известия», мораторий на пенсионные накопления появился в России в 2014 году, а последние два года звучали заявления о новых пенсионных реформах. В частности, было сказано, что накопления будут выведены из системы обязательного пенсионного страхования.

«Но есть и социально-психологическое обстоятельство. Уже столько поступало предложений по перезагрузке пенсионной системы за последние месяцы (в частности, повышение пенсионного возраста), что у всех россиян это формирует настороженные ожидания. По российской традиции, все, что новое — всегда оценивается с точки зрения того, что наверняка станет хуже. Это обстоятельство перенасыщенности вопросов, которые остаются без ответа, и вызывает подозрение, давит на подсознание. И приводит к тому, что 30 тысяч — предел мечтаний, да и то преимущественно в городах-миллионниках», — добавляет экономист.