Разведчики ВВО начали тренировки на 13 полигонах округа

Хабаровск, 27 января. В Восточном военном округе начался масштабный полевой выход разведчиков, в котором принимают участие более полутора тысяч бойцов.

Разведывательные бригады мотострелков, морпехов и танковых соединений отработают приемы маскировки, организации засад, а также поиск и ликвидацию диверсионных отрядов условного противника. При этом разведчики будут применять беспилотные летательные аппараты «Гранат-1». Во время тактической подготовки бойцы преодолеют полосу препятствий «Тропа разведчика» и выполнят комплекс приемов по метанию гранаты и работе со штык-ножом и саперной лопаткой. Отдельное внимание будет уделено владению стреляющим ножом разведчика и применению бесшумного оружия.