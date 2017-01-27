Российские ученые готовятся добывать полезные ископаемые на Луне

Томск, 27 января. Томские ученые совместно с международным консорциумом будут разрабатывать технологии по добыче и переработке полезных ископаемых на Луне, заявили представители пресс-службы Томского государственного университета.

Специалисты обсуждают возможности разведки, добычи и переработке полезных ископаемых на объектах в космосе. На данным момент специалисты рассматривают пути освоения ресурсов Луны. Поверхность спутника Земли состоит из разрушенных горных пород. По словам ученых, это позволит добывать водород и гелий на Луне.

«Выход в космос — это важный вызов для каждой цивилизации», — обратили внимание специалисты университета.

Ранее сотрудники NASA заявили, что в феврале на Землю упадет большой астероид WF9, чье место падения благодаря расчетам заранее определено.