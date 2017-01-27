Серийного педофила, спаивавшего своих жертв, осудили в Великом Устюге

Великий Устюг, 27 января. В Великом Устюге вынесли приговор пожилому серийному педофилу, жертвами которого стали семь девочек из неблагополучных семей. По решению суда Вологодской области ближайшие семь лет преступник проведет в колонии строгого режима.

По данным регионального СУ СК РФ, насиловать детей в своей квартире он начал в 2014 году. Он знакомился с пострадавшими и предлагал им за деньги прибирать у него дома. Так, 12-летняя школьница из неполной и неблагополучной семьи согласилась делать у него работу по дому. В один из ее визитов извращенец изнасиловал девочку.

Еще одной сексуальной жертвой мужчины также стала 15-летняя школьница из малообеспеченной семьи. А в минувшем году 13-летняя воспитанница интерната, которая узнала от знакомых о возможности подработки, стала приходить к обвиняемому, где пристрастилась к выпивке. «Педофил пользовался ее пьяным состоянием, и каждый раз вступал с ней в половую связь», — рассказали в ведомстве.

В ходе следствия было установлено, что жертвами злоумышленника стали как минимум семь несовершеннолетних девочек, сообщает Ura.ru.