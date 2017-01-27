Захарова назвала главное препятствие в борьбе с терроризмом в Сирии

Москва, 27 января. Есть международные правовые признаки, по которым группировку можно отнести к террористической, но в Сирии эти группировки сливались и меняли названия, поэтому их не всегда просто вычислить, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Тем не менее, перемирие, режим прекращения огня прояснили ситуацию в Сирии.

«Как происходит решение вопроса, кто террористы, а кто нет идет сейчас. На территории Сирии объявлен режим прекращения боевых действий. Те, кто продолжает боевую активность, подлежат уничтожению», — заявила дипломат.

По убеждению спикера МИД РФ, никто не отменял вопрос о классификации оппозиции на здраво конструктивные и на террористический образ жизни.