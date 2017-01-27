Захаровой внушили оптимизм слова Трампа о зонах безопасности в Сирии

Москва, 27 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости введения безопасных зон в Сирии внушают оптимизм, передает корреспондент ФАН.

«Заявления Трампа о необходимости борьбы с терроризмом, в частности, на пространстве стран Ближнего Востока и Северной Африки, внушают оптимизм, о чем уже говорил глава МИД Сергей Лавров. Что касается детализации борьбы с терроризмом, то мы ждем формирования команды и конкретизации их походов по этому вопросу. Без разъяснения принципиальных подходов сложно делать оценки по публичным высказываниям», — сообщила она на просьбу прокомментировать инициативу Трампа.

Читайте также: Косачев прокомментировал идею Трампа о создании зон безопасности в Сирии.