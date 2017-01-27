Донбасс: жилые кварталы села на юге ДНР попали под обстрел ВСУ

Донецк, 27 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины более трех часов обстреливают жилые кварталы населенного пункта Саханка Новоазовского района на юге Донецкой народной республики (ДНР). По словам главы сельской администрации Игоря Подгорного, обстрел села продолжается с 07.00.

«Пока данных о раненных и повреждениях нет», — сказал Подгорный в интервью Донецкому агентству новостей.

Он отметил, что местные власти посетят Саханку для фиксации повреждений как только позволит обстановка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из минометов и артиллерии окраины Донецка, Горловки и юг республики.