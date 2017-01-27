Звездные войны, скрытая угроза: США сами загнали свои спутники в ловушку

Пентагон в панике: Россия якобы разрабатывает новейшее противоспутниковое оружие, угрожающее Соединенным Штатам. С таким заявлением выступил глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, который предупредил, что российские военные занимаются разработкой оружия против американских спутников.

«Россия серьезно изучает военные возможности, включая лазерное оружие, которые могут угрожать нашим спутникам», — приводит слова генерала пресс-служба американского минобороны. Хайтен предложил стратегическому командованию ВС США быть активнее в политике сдерживания России в этой области.

«В недалеком будущем Россия и Китай получат возможность угрожать любому нашему космическому аппарату. Нам надо предотвратить это, а лучший способ предотвратить войну — быть к ней готовым. США так и поступят. Мы готовы к войне», — отметил Хайтен.

Что такое «звездные войны» в современном понимании, Федеральному агентству новостей разъяснил политик и ученый, экс-депутат Госдумы, глава Центра военно-политических исследований, доктор исторических наук, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, который на протяжении нескольких десятилетий занимается вопросами государственной безопасности.

От ракет воздух-воздух к гиперзвуку

«Тема «звездных войн» не новая для беспокойства, эта проблема существует уже больше 20 лет, — отметил Алексей Подберезкин. — И в Советском Союзе, и в России, и в Соединенных Штатах разрабатывались системы, которые предназначались для уничтожения спутников, что совершенно понятно, потому что военно-космическая деятельность обеспечивает эффективность современных вооруженных сил. Такие испытания проходили у американцев на базе самолетов F-15 и у нас на базе некоторых типов самолетов. И то, что сейчас работы такого рода ведутся и у нас, и в Соединенных Штатах — это не секрет, они и должны вестись, иначе можно оказаться перед неприятной неожиданностью».

По словам профессора Подберезкина, в советское время наиболее продвинутые разработки такого рода заключались в попытках оснащения истребителей ракетами класса воздух-воздух, чтобы истребитель мог выйти на большую, за 20 км, высоту и оттуда атаковать спутники.

Однако, отметил собеседник ФАН, нужно подчеркнуть, что работы, которые велись раньше по противоспутниковому оружию, и те системы, которые были тогда созданы в СССР и в США, оказались малоперспективны, что привело к тому, что они были признаны неэффективными, и от них отказались.

«А все более поздние изыскания, так называемые лазерные и прочие — это всё перспективные исследования, которые связаны с объективными трудностями, — подчеркнул ученый. — Но сейчас, естественно, технологии развиваются быстро. Уже в ближайшем будущем ожидается появление гиперзвукового оружия — и в России, и в США. Над этим сейчас усиленно работают. А гиперзвук — это, по сути, раскаленная плазма, которая несется с 6-9 скоростями звука. Это тоже очень перспективное направление. Есть много способов для того, чтобы обеспечить превосходство и в ближнем, и в дальнем космосе. Потому что то, что уже сейчас есть на космических орбитах, гарантирует систему раннего оповещения о ядерном нападении, а это связь, это наблюдение, это определение координат и многое другое. То, без чего сейчас вооруженные силы слепы и глухи».

Новая надежда

По словам Алексея Подберезкина, запрета на такие вооружения в настоящее время нет, хотя и Советский Союз, и Россия всегда выступали против наводнения космического пространства оружием.

«Наша позиция такая — нужно запретить любую военную деятельность в космосе, связанную с появлением там оружия. Это значит, что при принятии соответствующих договоренностей противоспутниковое оружие будет там запрещено, — отметил эксперт. — Такие попытки и инициативы предпринимались Советским Союзом, но результатов не было. Пока есть только понимание, что нельзя выводить на орбиту оружие, но это совсем не означает, что это понимание вводит жесткий запрет. Существуют, например, космические спутники, которые оснащены ядерными реакторами, это тоже по существу ядерное оружие».

По словам эксперта, США, фактически, сами спровоцировали новый виток подготовки к «звездным войнам», запустив свою систему ПРО.

«Именно развитие противоракетной обороны в США уже недавнее время дало толчок новым исследованиям в этой области. И те системы, которые сейчас развертывают в США, конечно дают потенциал для создания космического оружия. Надо отметить, что существующие соглашения не запрещают размещать такие вооружения в ближнем космосе, за исключением ядерного оружия. Хотя Россия и Китай еще в 2008 году предложили заключить договор о запрещении размещения противоспутникового оружия и использования какого-либо оружия против спутниковых объектов. Это важно, что именно наша инициатива не получила поддержки в США, хотя, объективно говоря, это больше всего нужно самим американцам, потому что 60% всех спутников принадлежат именно Соединенным Штатам», — отметил Алексей Подберезкин.