«Свидетели» майдана: зачем беглые депутаты Госдумы дают показания по делу Януковича

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации от партии КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о действиях бывших российских депутатов и уголовном деле против Януковича.

По информации средств массовой информации, Вороненков частично подтвердил показания, которые ранее украинские следовали получили от другого бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Последний, кроме всего прочего, встречался с военным прокурором «незалежной» и «самостийной» Анатолием Матиосом несколько в раз в декабре прошлого года и в январе текущего.

Бывший российский депутат рассказал следователям о том, что между российским руководством и Виктором Януковичем якобы были некие договоренности. ГПУ собирается завершить все следственные мероприятия по делу государственной измены в феврале. Процесс начнется в марте 2017 года.

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«Денис Вороненков был изгнан из Госдумы в связи с коррупционным скандалом. И уехал он, как ни странно, жить в Киев. Второй депутат — Илья Пономарев — тоже нечист на душу. Они оба являются инструментом идеологической борьбы, создания негативного образа России и, скорее всего, какого-то конкретного содержания за их словами нет. Западная пресса до сих пор работает по выставлению нашей страны в дурном свете, используя любые слухи, домыслы, аргументы. Продажные западные СМИ пытаются создать у обычного обывателя образ врага, а эти депутаты — Илья Пономарев и Денис Вороненков — выступают всего лишь инструментами. Тем более, Вороненков же должен как-то «отрабатывать» жизнь на Украине, а не то его выдадут российским правоохранителям. Поэтому он готов говорить что угодно. То же самое можно сказать и про Пономарева, который, сидя в Соединенных Штатах, до сих пор что-то пишет и говорит. Однако статус его информации очень низкий», — пояснил корреспонденту ФАН эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

По словам эксперта, Виктора Януковича действительно можно в чем-то обвинить. Ведь зачем он покинул территорию Украины и оставил своих граждан беззащитными перед радикалами, нацистами и олигархами, которые узурпировали власть в стране?

«Почему он позволил бандитам захватить власть? Он оставил своих граждан, большая часть которых поддерживала его власть даже по окончанию Майдана. Янукович виновен, но совсем не в том, в чем его обвиняют марионетки идеологической войны. Более того, можно сказать, что и Пономарев, и Вороненков сами являются предателями. И через год-два после того, как Дональд Трамп укрепит свою власть, а в Европе продолжатся консервативные изменения, они будут прятаться не в Киеве, не в Соединенных Штатах, а в каком-нибудь северном Пакистане вместе с соратниками Усамы Бен Ладена. Такова их судьба», — резюмировал Владимир Киреев.

Политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в беседе с ФАН заметил, что ни бывший депутат Госдумы и один из активистов белоленточной оппозиции Илья Пономарев, ни бывший коммунист-депутат Денис Вороненков, ни любой из возможных «свидетелей» деятельности Януковича на посту президента Украины не обладают никакой информацией, которая помогла бы следователям из Киева установить истину о тех событиях. По двум причинам.

«Во-первых, нет задачи найти истину. Следствие против Януковича ставит перед собой важную, как это ни странно, задачу — легитимизировать переворот. Ведь до сих пор ни по одному международному закону события на Майдане не признаны как нечто законное. Янукович был свергнут силовым путем. Органы власти, которые были сформированы, созданы неконституционно. Президентские выборы, которые были проведены, нарушили украинскую конституцию. Этот суд пытается набрать любых аргументов в пользу законности Майдана. Эта задача, кстати, обострилась после победы Трампа. Если при Обаме незаконное свержение Януковича де-факто никого не интересовало, то теперь могут начать придираться. Во-вторых, ни Пономарев, ни Вороненков не знали и не могли знать ничего о сути происходящего вокруг Майдана. Это просто несерьезные свидетели, которые, видимо, решили дать показания по какой-то специальной мотивации. Что еще важно: вина Януковича не в том, что пытаются ему приписать следователи в Киеве. Она гораздо масштабнее. Именно при Януковиче произошел разгул коррупции, который разъел это государство. Она была и до, и после, лишь менялись люди, но это никак не умаляет ответственности Януковича за ситуацию в стране в годы его правления. Янукович, если переиначивать известное выражение, «не виноват, но он виноват», — резюмировал Игорь Рябов.