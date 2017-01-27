Уфолог обнаружил настоящего «железного человека» на комете Чурюмова-Герасименко

Вашингтон, 27 января. Американские уфологи заметили на фото поверхности кометы Чурюмова-Герасименко «железного человека».

В Сети появились снимки кометы Чурюмова-Герасименко, на которых можно распознать сидящую фигурe человека. Американский уфолог Скотт Уоринг назвал этот феномен «железным человеком». Известно, что снимок был сделан благодаря космическому зонду Rosetta, который некоторое время отслеживал комету.

Ряд специалистов утверждают, что «железный человек» — это всего лишь группа минералов причудливой формы. Несмотря на определенный скепсис коллег, уфологи относятся к снимку довольно серьезно и строят разные гипотезы.