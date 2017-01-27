Россияне в 145 странах мира смогут получать всю информацию об адвокатах — Захарова
Москва, 27 января. Подготовлены списки адвокатов зарубежом, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Дипломат подчеркнула, что перечень носит справочный характер.
«Благодаря унификации списков любой гражданин РФ сможет получать безвозмездно и верифицированную информацию об адвокатах», — заметила официальный представитель МИД России. Мария Захарова подчеркнула, что списки охватывают 145 стран мира.
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