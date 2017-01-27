Фийон может сняться с выборов президента Франции из-за скандала с женой

Париж, 27 января. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон может снять свою кандидатуру с выборов, если он станет фигурантом расследования в отношении его жены. Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.

«Только одна вещь может помешать мне остаться кандидатом: если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование», — сказал он.

Бывший премьер страны добавил, что откажется от участия в президентских выборах, если найдется свидетельство нарушения им закона.

Как сообщает Газета.Ru, ранее прокуратура Франции объявила о предварительном расследовании, поводом для которого стали сообщения СМИ о незаконном присвоении супругой Фийона Пенелопой 500 тыс. евро из фондов парламента.