В Госдуме рассказали, от чего зависит принятие закона о защите врачей скорых

Санкт-Петербург, 27 января. Закон о защите бригад скорой помощи технически может быть принят в течение месяца, считает депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. По его словам, необходимые для этого поправки к законодательству при положительном заключении Верховного суда могут быть приняты в течение месяца, если думское большинство выразит общее желание это сделать.

«Ряд законопроектов, касающихся этой темы, уже ранее вносился на рассмотрение, но тогда они получили отрицательное заключение Верховного суда, — отметил депутат. — Сейчас мы уверены, что поступившие предложения получат положительный отзыв, и чтобы их принять, потребуется только политическая воля. Депутаты оппозиционных партий выразили полное согласие с необходимостью принятия поправок, «Единая Россия» пока тормозит этот процесс. При их согласии принять изменения действительно можно было бы за месяц».

Ранее стало известно, что профсоюз медработников потребовал от Госдумы создать закон о защите бригад скорой помощи в течение месяца. Это стало реакцией на заявление парламентариев о том, что такой закон будет готов не раньше июля 2018 года. Возмущенные врачи пообещали, что если законотворцы не поторопятся, то они выйдут на митинги и акции протеста в нескольких регионах страны уже в марте.