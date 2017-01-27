Ученые вычислили, какая доза сна смертельна для человека

Лондон, 27 января. Британские ученые выяснили, как лимит сна влияет на продолжительность жизни человека. В исследовании приняли участие свыше 10 тыс. человек, специалисты наблюдали за ними почти 17 лет. В итоге медики установили странную связь между средней продолжительностью сна и смертностью.

Эксперимент провели сотрудники Уорвикского университета и Лондонского имперского колледжа.

Оказалось, что люди, спавшие пять и менее часов в сутки, умирали в два раза чаще. Причиной смерти становились сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности в этой категории оказался в 1,7 раз выше, чем среди категории респондентов, спавших по семь часов в сутки.

Высокий уровень смертности был зафиксирован также у людей, спавших более 8 часов, однако у таких участников исследования медики не выявили склонности к болезням сосудов и сердца.

Пока авторы работы не могут точно сказать, какие именно биологические механизмы связаны с полученными результаты исследования.

