Экс-президент Румынии подал в суд на Додона

Кишинев, 27 января. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску подал в Высшую судебную палату Молдавии в отношении главы республики Игоря Додона, лишившего его гражданства.

Бывший румынский лидер Траян Бэсеску был лишен гражданства Молдавии распоряжением президента Игоря Додона. Опротестовать решение главы республики возможно только через Высшую судебную палату. Накануне экс-президент Румынии подал иск к Додону, однако дата заседания по данному делу пока не определена. По словам правозащитника румынского политика, решение президента Молдавии противоречит местному и европейском законодательству о гражданстве.