Захарова: Россия ждет формирования команды Трампа

Москва, 27 января. Россия ждет формирования команды президента США Дональда Трампа и ее внешнеполитической концепции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«Сейчас ждем формирования команды Трампа и назначения ключевых министров, мы готовы к запуску полноценного диалога с новой администрацией. Этого требует безусловно и международная обстановка, в которой РФ и США несут ответственность по многим вопросам, и двусторонние отношения», — сказала спикер МИД.

По словам Захаровой, Вашингтон переживает непростые дни. При этом Москва надеется, что в ближайшее время будут сделаны ключевые назначения, и США изложат свою стратегию на международной арене.