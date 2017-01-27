Зритель украинского ТВ пожаловался ведущим на завидную жизнь в Крыму

Киев, 27 января. В эфир украинского телеканала дозвонился зритель и пожаловался, что при так называемом «агрессоре» России жители Крыма живут лучше, чем при киевском руководстве.

Житель Харькова дозвонился в прямой эфир телеканала NewsOne. Украинец потребовал объяснений от ведущих, которые называют Россию агрессором. Он поинтересовался, как так получилось, что якобы оккупированный Крым живет лучше при России, чем при Украине.

«Вы все часто говорите «агрессор», а меня удивляет — почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? — заметил харьковчанин. — У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ гораздо дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?»

Он также добавил, что пытался обменять свою квартиру на жилплощадь в Крыму. По словам дозвонившегося, на полуострове остаются «патриоты», которые выступают против присоединения к России, однако такими они являются, как оказалось, только на словах.

«Но мне стали показывать пальцем у виска, никто оттуда (из Крыма. — Прим. ФАН) на Украину не хочет», — заметил харьковчанин.

Накануне вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов прокомментировал озвученные накануне планы киевских властей «реинтегрировать» полуостров.