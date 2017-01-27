Медведев учредил Фонд развития информационных технологий

Москва, 27 января. Постановление о создании Фонда развития информационных технологий подписано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Так, соответствующий фонд создан в целях развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения. Кроме того, фонд также будет заниматься обеспечением содействия продвижению российского программного обеспечения на зарубежном и внутреннем рынках, сообщает RT на русском.

Ранее глава российского кабмина поручил привести в надлежащий вид пространства российских городов. По его мнению, эту задачу можно решить в течение пяти лет.