Госдеп США на последнем издыхании: назначенцы Обамы бегут с тонущего корабля

Руководители Госдепа США массово уходят в отставку. Сегодня стало известно, что еще несколько высоких чиновников американского внешнеполитического ведомства решили сложить с себя полномочия, не желая сотрудничать с администрацией 45-го президента США Дональда Трампа. Это заместитель госсекретаря по административному управлению Патрик Кеннеди и трое его непосредственных подчиненных: помощник по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и куратор по работе с иностранными дипмиссиями в США Джентри Смит.

Напомним, что Джон Керри, госсекретарь Обамы на протяжении последних четырех лет, подал в отставку сразу после инаугурации Трампа. Тогда же вместе с ним уволились его первый заместитель Энтони Блинкен, помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро по управлению заграничной собственностью Лидия Мунис. Вскоре в отставку подали пресс-секретарь Госдепа Джон Кирби и Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Газета Washington Post, сообщившая новость о последних отставках, предполагает, что будущему госсекретарю Трампа Рексу Тиллерсону, когда он, наконец, вступит в должность, придется не сладко. Административная структура его ведомства практически полностью уничтожена, ценные специалисты и институциональный опыт, копившийся годами, потеряны.

Алексей Мухин, глава Центра политической информации, придерживается совершенно иного мнения. «Я вынужден констатировать, что выводы из всего этого «исхода» должны быть сделаны прямо противоположные тем, которые пытается навязать общественности американская пресса. Экспертный уровень Госдепа в последние четыре года вызывал очень много вопросов. Достаточно посмотреть на международную ситуацию: в частности на ситуацию в Ливии, в Ираке и Европе. Достаточно посмотреть на то, как при госсекретаре Керри выстраивались отношения с Россией. Американским дипломатам явно не хватало профессионализма. Потому уход всех этих высоких чиновников никак нельзя называть институциональной потерей или чем-то подобным. Наоборот, это возможность для американцев обновить состав своего внешнеполитического ведомства и повысить его экспертно-интеллектуальный уровень. То, что происходит сейчас, есть благо, а никак не потеря», — приводит он свою точку зрения в комментарии Федеральному агентству новостей.

Действительно, американские СМИ могут разглагольствовать о том, какие ценные эксперты и профессионалы уходят на покой, не желая работать с Трампом. Но это, настаивает Мухин, никак не отменяет того факта, что такое важное ведомство как Государственный департамент США следует судить по его делам и лишь по его делам.

«В последние годы результаты деятельности Госдепа вызывали много нареканий. Недовольны его работой были не только оппоненты, но даже и традиционные партнеры и союзники США. Тут достаточно спросить, скажем, японских товарищей или европейских. Кирби, Псаки, Пауэр, Нуланд, все другие знаковые фигуры, работавшие в Госдепе на протяжении последних лет, были очень неоднозначными персонажами. К их деятельности можно сформулировать совершенно конкретные претензии. Скажем, украинский проект. Что это было? Прямое вмешательство в дела суверенной страны — здесь достаточно вспомнить хотя бы печенки Нуланд на Майдане. Или, к примеру, Дженнифер Псаки и Джон Кирби. Оба занимали в разное время пост пресс-секретаря Госдепа. В высказываниях обоих — особенно когда они говорили о России — отсутствовала всякая доказательная база. Картина непрофессионализма работников Госдепа, что называется, написана маслом. С этими «специалистами» Трамп бы точно не ужился. Ему необходим профессиональный Госдеп, а не машинка по производству госпропаганды, способная проводить лишь самую негибкую и идеализированную политику», — продолжает политолог.

Тот же Washington Post настаивает, что у Трампа и его будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона не получится найти замену всем этим людям в частном секторе или еще где. Якобы не так много в США квалифицированных дипломатических работников, разбирающихся при этом в бюрократии Государственного департамента. Это, считает политолог, явное преувеличение, а то и прямая ложь. «Профессиональных дипломатов и экспертов в США предостаточно. Те позиции, которые освободились сейчас, будут мгновенно заняты более квалифицированными кадрами», — подводит итог Алексей Мухин.