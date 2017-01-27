Захарова рассказала о преимуществах безвизового режима с ЮАР

Москва, 27 января. Безвизовый режим между Россией и ЮАР придаст импульс отношениям двух стран и послужит гармонизации визовых режимов в рамках БРИКС. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

​«Безвизовый режим с ЮАР будет скоро заключен. Это придаст импульс сотрудничеству между нашими странами. Рассматриваем это как важный шаг для гармонизации визовых режимов в рамках БРИКС», — сообщила дипломат в ходе брифинга.

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