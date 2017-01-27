«Хезболла» и САА усилили обстрелы позиций боевиков под Дамаском

Дамаск, 27 января. Правительственные войска и отряды ливанской «Хезболлы» продолжают вести боестолкновения с отрядами террористов в долине Вади-Барада.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в долине Вади-Барада под Дамаском продолжаются активные боевые действия правительственных войск Сирии против исламистских группировок. САА ведет обстрелы позиций боевиков, отряды «Хезболлы» и ополченцев идут на прямые столкновения с джихадистами. Центр мониторинга отмечает, что потери несут обе стороны. Ранее сообщалось, что власти Дамаска предложили боевикам добровольно сдать оружие и присоединиться к силам ополчения, чему последовали более двух с половиной тысяч участников вооруженных формирований, или покинуть долину Барада и переместиться в Идлиб.