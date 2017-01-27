Захарова считает неадекватным поведение Литвы по отношению к России

Москва, 27 января. Спикер МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на неадекватное поведение Литвы по отношению к России в последнее время, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что в июне 2015 года вильнюсский суд оправдал россиянина в деле о военных преступлениях, а теперь «неправильный» приговор пересмотрен и российский гражданин осужден.

«Вот такое вот правосудие», — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что власти Литвы недавно выступили с осуждением в адрес литовских школьников, которые отдохнули в международных лагерях в России.