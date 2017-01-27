Переговоры по Сирии в Женеве перенесли на конец февраля

Москва, 27 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по Сирии в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом он сообщил на встрече с представителями сирийской оппозиции.

Сегодня глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит встречу с представителями сирийской оппозиции. Российский дипломат прокомментировал переговоры в Астане, состоявшиеся ранее, отметив, что это был важный этап сирийского урегулирования. Лавров также отметил поведение представителей Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции, которые, по его словам, постоянно выдвигали какие-то требования.

Глава МИД РФ подчеркнул, что если каждый раз оглядываться на позицию ВКП, переговоры могут затянуться. Относительно подготовленного Москвой проекта конституции Сирии, дипломат заметил, что это была попытка воедино собрать все подходы для урегулирования конфликта.





