Ирак: ИГ атаковало северные кварталы Мосула, десятки погибших

Эль-Кувейт, 27 января. Боевики «Исламского государства» (ИГ) атаковали мирных жителей иракского Мосула. По данным телеканала Al Mayadeen, жертвами нападения стали не менее 20 человек.

Согласно приведенным данным, террористы подорвали несколько жилых домов на севере Мосула.

Накануне иракская армия, ведущая ожесточенные бои по освобождению Мосула от боевиков, захватила в плен двух командиров ИГ.

Ранее американские военные подтвердили заявление властей Ирака об освобождении восточной части Мосула от боевиков запрещенной России террористической группировки «Исламское государство».