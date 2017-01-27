Москва, 27 января. Россия не пытается навязывать народу Сирии ни условия урегулирования конфликта, ни новую конституцию страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

Дипломат подчеркнула, что только сирийцы смогут восстановить свою страну, и подготовленный Россией проект конституции САР призван активизировать внутрисирийский диалог.

«Москва не навязывает свое решение, а предлагает лишь ускорить работу по разработке столь важного документа. Этот документ, даже скорее набор тезисов и идей, предполагает то, что сирийцы сами будут искать ответ, какой будет сирийская конституция», — сказала она.

Захарова также выразила надежду, что обсуждение новой конституции не станет площадкой для воплощения собственных амбиций.