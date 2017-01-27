Почти 200 человек ищут пропавшую школьницу в Новокузнецке

Новокузнецк, 27 января. Сотрудники МВД, МЧС, военнослужащие и волонтеры Новокузнецка — всего около двухсот человек — ведут поиски пропавшей накануне 12-летней Виктории Р.

В первую очередь были проверены магазины, общепит, городской транспорт и заброшенные строения в черте города, однако пока девочка не найдена. По данным СУ СК РФ по региону, девочка отправилась в гости к своей сестре, которая должна была ее встретить на остановке, но по пути Вика исчезла, а мобильный телефон оказался выключен. Также выясняются причины, по которым пропал ребенок.

«Семья несовершеннолетней характеризуется положительно, ссор перед исчезновением не было. Опрос одноклассников и знакомых результата не дал. На данный момент изучается путь следования девочки от дома, а также ведется поиск автомобилистов с видеорегистраторами, которые проезжали с 19:15 до 20:00 в районе Актюбинского переулка», — сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По факту исчезновения проводится проверку, по ее результатам, возможно, будет возбуждено уголовное дело.