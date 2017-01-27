Москва, 27 января. В Москве удовлетворены итогами встречи по Сирии в Астане, заявила журналистам спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Час назад стартовала встреча (министра иностранных дел Сергея) Лаврова с представителями сирийской оппозиции. По итогам встречи дополнительно вас проинформируем», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула важность участия в переговорах в Астане спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По итогам встречи принято совместное заявление России, Турции и Ирана. Тем не менее, встреча в Женеве не заменит переговоры в Женеве.