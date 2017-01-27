Актер культувого сериала «Крутой Уокер» скончался в Калифорнии

Лос-Анджелес, 27 января. В Калифорнии скончался актер Майк Коннорс, которого зрители могли видеть в сериалах «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека», сообщил его зять Майк Кондон.

Коннорс умер на 92-м году жизни. Врачи диагностировали у голливудской звезды лейкемию. Об этом стало известно неделю назад.

Актер стал известен после своей работе в детективном сериале «Менникс». За эту роль Коннорс получил премию «Золотой глобус». После этого артист снялся в сериалах «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Полицейская история» и многих других.

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