Захарова подчеркнула важность сохранения правды об Освенциме

Москва, 27 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила об исключительной важности передачи правды об Освенциме из поколения в поколение, передает корреспондент ФАН.

Спикер МИД напомнила, что 27 января, в 72-ю годовщину освобождения узников концлагеря Освенцим, отмечается День памяти жертв холокоста.

«Любые человеконенавистнические теории — это безоговорочное зло. Важно из поколения в поколение передавать правду о том, что было в те годы, об этой катастрофе. При этом помнить, что в те годы люди проявляли и свои лучшие качества», — заявила она.

Захарова добавила, что исключительно важно не забывать эти уроки прошлого.