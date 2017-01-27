Минобороны РФ передало подлодку «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанскому флоту

Хабаровск, 27 января. Сегодня большая дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» вошла в боевой состав Тихоокеанского флота.

Торжественный митинг по случаю передачи подводного корабля в состав ТОФ состоялся во Владивостоке на пирсе бухты Малый Улисс. Участники церемонии отметили, что событие является знаковым для всех подводников страны, так как впервые за 25 лет в состав ВМФ РФ передается стратегическая подводная лодка. Подлодка проекта «Варшавянка» предназначена для борьбы с надводными и подводными силами противника, ведения разведки и постановки минных заграждений. Отличительной особенностью «Варшавянок» является крайне низкий уровень шумности, что делает их практически незаметными для противника.