Электричка сбила группу рабочих на западе Москвы, двое погибли
Москва, 27 января. Трое рабочих попали под электричку на западе столицы. Как стало известно, мужчины получили тяжелые травмы, двое из них скончались.
Инцидент произошел в районе платформы «Рабочий поселок» Белорусского направления Московской железной дороги сегодня около 0.30. Так, строители переходили пути перед приближающимся электропоездом. В результате электричка задела троих мужчин. Пострадавшие были госпитализированы, два человека скончались.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП, передает РИАМО.
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