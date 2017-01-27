Трамп признался, что считает Мадонну отвратительной

Вашингтон, 27 января. Новый президент США Дональд Трамп ответил на нецензурное выступление певицы Мадонна в его адрес, назвав ее отвратительной, пишет The Hollywood Reporter.

Дональд Трамп прокомментировал слова американской поп-исполнительницы Мадонны, которая во время «Марша женщин» в Вашингтоне, неоднократно использовала ненормативную лексику в адрес нового президента. «Честно говоря, она отвратительна», — отметил резидент Белого дома, добавив, что само выступление певицы — это позор для Америки.

Напомним, что во время марша Мадонна не только оскорбила Трампа, но и добавила о своем желании подорвать резиденцию президента. Позже певица сослалась на то, что ее слова вырвали из контекста, пишет Газета.Ru.