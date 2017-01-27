Джигурда в Twitter показал народу «королеву Руси»

Москва, 27 января. Эпатажный шоумен Никита Джигурда поделился в микроблоге Twitter личным. Он опубликовал фотографию шестилетней дочери Евы-Влады и назвал ребенка «королевой Руси».

На снимке красивая девочка в белом длинном платье и диадеме. Джигурда прокомментировал фото дочери, назвав ее «натуральной блондухой», «королевой Руси» и «материализацией Святого Духа».

Актер также напомнил, что сам снимал на видео появление дочери на свет. Напомним, у Джигурды также есть сын, семилетний Мик-Анжель-Крист. Это дети от брака с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, с которой Джигурда развелся в конце 2016 года. Сейчас дети живут с матерью во Франции.