Центробанк лишил лицензии страховые компании «Вектор» и «Максимус»

Москва, 27 января. Лицензии страховых компаний «Вектор» и «Максимус» отозваны из-за неустранения нарушений в установленный срок, сообщили представители Центробанка России.

Известно, что лицензия «Максимус» была отозвана из-за многократного непредоставления в Центробанк отчетности. Нарушения со стороны медицинской страховой компании фиксировались в течение года.

Банк России 27 января принял решение отозвать лицензии у страховых компаний «Вектор» и «Максимус» из-за игнорирования требований ЦБ.

«Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», — пояснили в Центробанке.

Ранее в Центробанке сообщили, что чаще всего в четвертом квартале 2016 года мошенники подделывали пятитысячные купюры. Было обнаружено 8,1 тысячи фальшивок, передает Национальная служба новостей.