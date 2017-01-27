Лукашенко отказался идти по пути «братской Украины», воюющей за независимость
Минск, 27 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миролюбивый белорусский народ не будет воевать за свою независимость, как это делают сейчас граждане «братской Украины».
«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — приводит его слова агентство «БЕЛТА».
При этом белорусский лидер добавил, что Минск отстаивает свою независимость в экономике, а не в военной и политической сферах.
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