Москва, 27 января. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу получил благодарность от режиссера Федора Бондарчука за содействие в создании нового фильма.

Новый фильм Бондарчука «Притяжение» выйдет в 43 странах, сюжет картины рассказывает о противодействии российских силовиков инопланетному вторжению. Именитый режиссер выразил огромную благодарность министру обороны России Сергею Шойгу за содействие в создании фильма. По словам Бондарчука, именно благодаря главе военного ведомства в киноленте удалось показать, как сейчас выглядит современная российская армия. Кинодеятель отметил, что общается с военными давно, и сейчас Вооруженные силы РФ преобразились.