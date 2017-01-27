Окровавленный труп россиянина найден на острове Пхукет в Таиланде

Пхукет, 27 января. Гражданин России был найден мертвым в собственном доме в Таиланде на острове Пхукет, сообщает местное издание «Пхукет ньюс».

Гражданин РФ был обнаружен без признаков жизни в доме на одном из островов Таиланда. По информации местных СМИ, тело лежало среди осколков посуды. Также известно, что в соседней комнате находилась супруга покойного. Тем не менее, сотрудники полиции не смогли добиться от женщины ответа ни на один вопрос, поскольку она пребывала в шоковом состоянии. Позднее жену россиянина госпитализировали.