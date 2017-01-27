Профсоюз медработников дал Госдуме месяц на создание закона о защите врачей скорых

Санкт-Петербург, 27 января. Профсоюз медработников дал Госдуме месяц на создание закона о защите бригад скорой медицинской помощи.

Как стало известно ФАН, профсоюз медицинских работников «Действие» не доволен сроками по созданию и проработке нового закона о защите бригад скорой помощи. Законодатели обещают, что закон об уголовной ответственности за нападение на медработников и воспрепятствование их работе будет готов не раньше июля 2018 года. Однако профсоюзы недовольны такой медлительностью.

По словам представителей профсоюза, за это время могут пострадать не только сотрудники скорой помощи, но и пациенты. Поэтому установлен четкий срок — до конца февраля. Если к этому времени не будет готов законопроект, то в марте месяце одновременно в нескольких регионах страны начнутся массовые акции протеста и митинги.

Напомним, в январе этого года на Камчатке женщина-водитель не пропустила машину скорой помощи, из-за чего умер человек, ожидавший помощи врачей. В Петербурге только за две недели зарегистрированы два случая препятствия работе скорой помощи. Последний — 25 января в Красногвардейском районе. Причем мужчина, заблокировавший выезд кареты скорой помощи, всего лишь оштрафован за административное нарушение.