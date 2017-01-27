Донбасс: 14 детей из ДНР отправили на лечение в Москву

Донецк, 27 января. Четырнадцать детей из Донецкой народной республики отправились в пятницу на лечение в Россию.

По словам полномочного представителя донецкого офиса международной общественной организации «Справедливая помощь» Татьяны Светличной, возраст пациентов варьируется от трех месяцев до 17 лет. В текущем году это первая группа детей, отправленная на лечение в РФ из ДНР. Однако, как заметила Светличная, работа будет продолжена, следующий список уже готовится.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в Ростове-на-Дону детей встретит борт МЧС РФ, на котором их перевезут в столицу.

Напомним, основателем организации «Справедливая помощь» была Елизавета Глинка, погибшая в конце 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. За период конфликта в Донбассе она отправила на лечение в Россию почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР.