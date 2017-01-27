Кибермошенники нашли новый способ обмануть миллионы россиян

Москва, 27 января. Несколько миллионов россиян потеряли деньги из-за кибермошенников, придумавших новый способ воровства с кредитных карт. Специалисты обнаружили вредоносные расширения для браузеров на 80 тыс. порталов, с помощью которых преступники узнают конфиденциальную информацию.

«К примеру, вы собираетесь купить билеты в кино, переходите к окну проведения оплаты, а вредоносное расширение считывает все данные, которые вы ввели», — пояснили газете «Известия» в компании «Яндекс».

По их информации, ежемесячно жертвами кибермошенников становятся 1,24 граждан РФ. Причем они часто сталкивались с вредоносными плагинами, использующимися в качестве надстроек на браузер, в популярных магазинах расширений.

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