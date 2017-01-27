Москва, 27 января. Россия помогла освободить Алеппо, но это недостаточно для решения сирийского конфликта, а переговоры по Сирии в Астане останутся лишь промежуточным шагом, считает покидающий пост главы МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Россия, по мнению Штайнмайера, внесла вклад в освобождение Алеппо, а также поддержала режим Башара Асада.

«И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту», — заявил Штайнмайер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По убеждению министра, сирийский конфликт, прежде всего, является примером неспособности Совета Безопасности ООН к переговорам.