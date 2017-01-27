Донецк, Горловка и юг ДНР попали под артиллерийский обстрел ВСУ

Донецк, 27 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов и артиллерии окраины Донецка, Горловки и юг Донецкой народной республики (ДНР). По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник открывал огонь с 18.00 до 02.30.

Так, под обстрел попали южные села Новая Таврия, Ленинской, Коминтерново и Саханка, поселок Верхнеторецкое под Горловкой и окрестности «Вольво-Центра» на севере Донецка. По данным районам с украинской стороны было выпущено 173 мины калибрами 82 и 120 мм и артснаряда калибрами 122 и 152 мм. Одновременно ВСУ открывали огонь из гранатометов и вооружения боевой машины пехоты.

Ранее сообщалось, что ВСУ пять раз подвергали обстрелам приграничные территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки