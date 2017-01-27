Школьница в Новокузнецке пропала по дороге к старшей сестре

Новокузнецк, 27 января. В Новокузнецке разыскивают 12-летнюю школьницу. Девочка накануне вечером вышла из дома и пошла на остановку, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Однако спустя несколько часов девушка позвонила родителям и сказала, что ее младшая сестра пропала.

Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области, накануне вечером школьница вышла из дома. Она должна была пойти на остановку, что поехать к старшей сестре. Спустя несколько часов девушка позвонила матери и рассказала, что младшая сестра так к ней и не приехала. Испуганная мать сразу же обратилась в полицию.

В городе организовали поиски пропавшей школьницы: работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также служащие внутренних войск и волонтеры.

Сейчас следователи пытаются установить маршрут, которым двигалась девочка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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