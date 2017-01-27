Ученые заявили о прорыве: водород удалось превратить в металл

Лондон, 27 января. Ученые заявил о прорыве в физике. Специалистам Гарвардского университета удалось перевести водород в форму металла, сообщил автор громкого открытия Исаак Сильвера.

«Это священный Грааль в физике высоких давлений, — констатировал ученый. — Это первый образец металлического водорода на Земле».

По словам специалистов, нечто подобное физики предсказывали уже 80 лет, однако ранее эксперименты не приносили результат. Ученые отметили, что переход водорода в металлическое состояние позволяет проводить электрический ток без сопротивления при комнатной температуре, передает «Телеканал 360».

Ранее ученые из Института Солка впервые создали эмбрион, состоящий из клеток двух разных организмов — человека и свиньи, передает «Индикатор».