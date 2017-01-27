Сирия: курды представят Лаврову свой проект конституции САР

Москва, 27 января. Представитель курдской партии Сирии «Демократический союз» Халед Исса сообщил, что курды подготовили свой проект конституции Сирийской республики. По его словам, «Демократический союз» собирается представить соответствующий документ на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Мы подготовили свой проект конституции», — заявил в пятницу журналистам представитель партии.

Исса также дал утвердительный ответ на уточняющий вопрос, собирается ли оппозиционер представить свои предложения главе МИД России.

Как сообщала «Газета.ру», ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что решение о федерализации Сирии не может приниматься в одностороннем порядке.

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