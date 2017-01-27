Мигранты выкинули из Mercedes водителя, показывавшего им ночной Петербург

Санкт-Петербург, 27 января. Неизвестные злоумышленники на КАД вышвырнули из автомобиля Mercedes водителя, который возил их по Санкт-Петербургу и знакомил с достопримечательностями города.

Как стало известно ФАН, полицейским сообщили о пассажирах черного Mercedes, которые на развязке КАД с Московским шоссе выкинули из салона авто водителя и скрылись в районе Шушар. По словам автомобилиста, сегодня около двух часов ночи он посадил в салон трех мужчин южной национальности и возил их по центру Северной столицы «в прогулочных целях».

По дороге пассажиры пригрозили ему применением физической силы и вытолкнули на проезжую часть. В настоящее время полицейские разыскивают иномарку и ее новых владельцев.