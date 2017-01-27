Педофил арестован в Вологодской области за домогательства к семилетней падчерице

Вологда, 27 января. В Вологодской области арестован педофил, который грязно приставал к семилетней падчерице, сообщили Федеральному агентству новостей источники в следственных органах региона.

В Вологодской области возбуждено уголовное дело против 42-летнего мужчины, который домогался своей семилетней падчерицы. С июня прошлого года в городе Сокол отчим девочки с согласного молчания ее матери, грязно приставал и трогал падчерицу. На протяжении долгого времени девочка никому ничего не говорила, так как мать ей запретила жаловаться.

В настоящее время следствие решает вопрос о лишении женщины родительских прав. В отношении ее сожителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также устанавливают причастность арестованного к другим преступлениям в отношении малолетней сестры пострадавшей девочки.

Ранее сообщалось, что брат два года насиловал несовершеннолетнюю сестру в Петербурге.