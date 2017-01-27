Американцы оценили убытки от запрета российской водки в миллионы долларов

Вашингтон, 27 января. Комиссия штата Нью-Гэмпшир по алкоголю подсчитала убытки, которые последуют за отказом от русской водки: бюджет штата может потерять около 2 млн долларов в год.

Бойкотировать российских производителей водки предложил сенатор-демократ Джефф Вудберн, заявляя, что именно так и должны выглядеть санкции против России. В соцсетях он пытается убедить американцев, что Россия намерена разрушить демократию в Штатах.

Вудберн внес на рассмотрение Заксобрания штата законопроект, предлагающий запретить магазинам в Нью-Гэмпшире продавать русский алкоголь, а также обязать производителей местной водки использовать при изготовлении напитка не российский спирт, а американский.

Джей Пауэрс, официальный представитель Комиссии по алкоголю при правительстве штата, сообщил RT на русском, что отказ от русской водки может стоить Нью-Гэмпширу около 2 млн долларов в год. По его данным, за 2016 год в Нью-Гэмпшире было продано российского алкоголя на 6,4 млн долларов.